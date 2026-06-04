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Los hormigueros suelen aparecer en jardines, patios y huertas especialmente en las épocas más cálidas del año. Si bien muchos pueden considerarlos molestos, las hormigas en realidad cumplen funciones clave en el ecosistema, como eliminar materia orgánica en descomposición o mejorar la calidad del suelo.

No obstante, cuando los hormigueros comienzan a multiplicarse y ubicarse en las zonas de paso, son muchos quienes buscan soluciones rápidas, sencillas y económicas para controlar el problema.

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Cómo eliminar los hormigueros sin gastar un centavo: rápido y fácil

Una de las estrategias más recomendadas es labrar o remover la tierra donde se encuentra el hormiguero.

Al romper las galerías subterráneas y alterar la estructura del nido las hormigas se ven obligadas a abandonar la zona y buscar otro punto.

Para obtener mejores resultados se recomienda

  • Remover la tierra con una pala
  • Deshacer completamente los montículos visibles
  • Repetir el proceso si aparecen nuevos túneles
  • Mantener la zona libre de restos vegetales
Remover la tierra es una técnica sencilla para eliminar hormigueros.
Remover la tierra es una técnica sencilla para eliminar hormigueros.

Otro truco natural para mantener el jardín libre de hormigueros

Después de labrar la tierra, una alternativa natural para reducir la presencia de hormigas es incorporar plantas aromáticas en el jardín.

Este truco puede utilizarse para crear una barrera alrededor de canteros o huertas. Algunas opciones populares son

  • Romero
  • Menta
  • Albahaca
  • Salvia
  • Tomillo

No sólo aportan aroma y color, sino que, además, pueden ayudar a que sus ubicaciones resulten menos atractivas para las hormigas.

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Beneficios de las hormigas para el jardín

Entre las funciones de estos insectos sobre los espacios verdes destacan

  • Retirar materia orgánica en descomposición
  • Alimentarse de insectos muertos
  • Fomentar la aireación de suelos compactados
  • Incorporar materia orgánica a la tierra
  • Fomentar la diversidad vegetal al esparcir semillas
  • Colaborar en la polinización mientras buscan alimento

Por este motivo, cuando el hormiguero no causa molestias, muchos optan por dejarlo intacto.