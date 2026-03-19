La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene reglas estrictas sobre el pago de beneficios a personas que residen fuera de Estados Unidos. Aunque muchos jubilados pueden cobrar normalmente en el exterior, existe una lista de países donde directamente se suspenden los pagos, lo que impacta de lleno en miles de beneficiarios. Según información oficial del organismo, las restricciones no son nuevas, pero siguen vigentes y afectan especialmente a quienes deciden mudarse a destinos considerados “restringidos”. La normativa es clara: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe enviar pagos a personas que residan en países como Cuba o Corea del Norte. Esto significa que, aunque una persona haya trabajado y cumpla con todos los requisitos para jubilarse, no recibirá el dinero mientras viva en esos territorios. Además, la SSA detalla que: El impacto varía según la situación del beneficiario: Además, existe otra regla clave: si una persona no es ciudadana de EE.UU. y permanece más de seis meses fuera del país, la SSA puede suspender directamente los beneficios, salvo excepciones específicas. El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), también administrado por la SSA, tiene una condición aún más estricta: Esto implica que quienes dependen de este ingreso no pueden vivir en el extranjero sin perder el beneficio, independientemente del país.