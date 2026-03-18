La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que puede contactar a jubilados y pensionados incluso mediante visitas domiciliarias en casos específicos vinculados a la verificación de datos y beneficios. Aunque no es el método habitual, esta práctica forma parte de los controles oficiales cuando existen dudas sobre la información declarada. Así el organismo refuerza la supervisión sobre quienes reciben pagos, especialmente ante inconsistencias, cambios no reportados o revisiones de elegibilidad en curso, lo que puede derivar en contactos directos con los beneficiarios. Sí, pero no de forma generalizada. La SSA indica que normalmente se comunica por correo o teléfono, aunque en algunos casos puede enviar representantes al domicilio del beneficiario. Este tipo de controles es más frecuente en programas como SSI o discapacidad, donde los requisitos deben validarse de forma periódica. Estas visitas forman parte de procesos puntuales y pueden estar relacionadas con: No se trata de inspecciones masivas, sino de intervenciones específicas cuando el caso lo requiere. Las visitas se enfocan principalmente en personas que reciben beneficios sujetos a controles estrictos, como el SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) y los pagos por discapacidad (SSDI), donde la elegibilidad depende de condiciones específicas. En estos programas, la SSA debe verificar regularmente que el beneficiario siga cumpliendo con los requisitos, lo que puede incluir controles sobre ingresos, recursos y lugar de residencia. Entre los principales motivos que pueden activar una visita: La SSA exige informar cualquier modificación relevante: No reportar estos cambios puede derivar en controles más directos, incluyendo visitas. El organismo establece medidas claras para proteger a los beneficiarios. Un representante oficial debe: Estas precauciones son clave ante posibles intentos de fraude.