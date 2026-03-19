La Administración del Seguro Social (SSA) explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todas las personas que viven fuera de Estados Unidos y reciben beneficios de la agencia gubernamental deben cumplir para garantizar la continuidad de los pagos. Uno de ellos consiste en la entrega anual de un formulario que permite al Gobierno de Estados Unidos garantizar que se tienen los datos de contacto adecuados y que el destinatario del dinero aún es elegible para recibir beneficios del Seguro Social. Si este paso no se completa, los beneficios pueden ser suspendidos hasta que se envíe el formulario correspondiente. De forma anual, la agencia federal envía el formulario SSA-7162, que debe completarse en función de las instrucciones que lo acompañan y entregarse en un plazo no mayor a los 60 días. Cuando se exceden estos tiempos y el formulario no se entregue, el depósito de beneficios se verá pausado. De acuerdo con lo informado por las autoridades, quienes lo completen deben respetar las siguientes instrucciones El destino varía en función de las instrucciones que cada Embajada de Estados Unidos publique, por lo que es esencial consultar según corresponda. Una vez que se reciba el formulario, la SSA será notificada y todas las prestaciones retrasadas se depositan en la cuenta bancaria del beneficiario.