El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los funcionarios de impuestos pueden visitar el hogar de un contribuyente con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Cuando deba concretarse una visita, la agencia se comunicará con el tributante para notificar esta acción. Sin embargo, si no se responde a los llamados en tiempo y forma, la agencia podrá realizará la visita al domicilio de todas formas. De acuerdo con lo explicado por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que intervienen de manera directa en el proceso de cobro de los contribuyentes. “El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, se indica. En caso de no responder, se enviarán reiteradas notificaciones, pero si la falta de contacto persiste, la visita se realizará de todas formas. En este procedimiento, se profundizará sobre sobre declaraciones e impuestos adeudados y, en caso de que existan obligaciones pendientes, se podrá pagar al funcionario en el momento, aunque también se dará la opción de realizar la operación online. La agencia especifica que, si un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente trabaja para el organismo.