Cuando una persona enfrenta deudas fiscales, una de las mayores preocupaciones es perder sus bienes. Sin embargo, la ley en Estados Unidos establece límites claros: no todo puede ser embargado. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) debe respetar una lista de bienes protegidos que están excluidos de embargo, ya que son considerados esenciales para la subsistencia básica del contribuyente. La normativa federal contempla excepciones específicas para evitar que una persona quede en una situación de vulnerabilidad total. El objetivo es garantizar condiciones mínimas de vida, incluso ante deudas fiscales. Entre los principales bienes protegidos se encuentran: Por otro lado, el organismo sí puede avanzar sobre: Aunque ciertos bienes estén protegidos: