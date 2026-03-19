Una intensa ola de calor con temperaturas récord se aproxima a Estados Unidos y provocará una suba repentina de los valores térmicos durante los próximos días. El fenómeno impactará especialmente hacia el fin de semana, con registros que podrían ubicarse muy por encima de los promedios habituales para esta época. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y los informes del Centro de Predicción del Tiempo, el evento estará impulsado por una masa de aire cálido que avanzará rápidamente, generando condiciones de calor extremo en amplias regiones del país. El ascenso térmico comenzará de manera progresiva, pero se intensificará hacia el viernes, cuando el ingreso de aire cálido genere un salto marcado en los termómetros. En muchas zonas, las temperaturas superarán ampliamente los promedios habituales. Para el fin de semana, los especialistas prevén picos que podrían romper récords históricos locales, con jornadas de calor sostenido y condiciones que favorecerán una alta exposición al sol durante gran parte del día. La estabilidad atmosférica será clave en este escenario, ya que la ausencia de nubosidad permitirá que la radiación solar impacte con mayor intensidad, elevando aún más la sensación térmica. El evento se mantendrá activo durante todo el fin de semana, con valores elevados tanto en horas diurnas como nocturnas, lo que impedirá un alivio significativo y generará una acumulación de calor. Las regiones más afectadas serán aquellas ubicadas en el centro y sur del país, donde el aire cálido se instalará con mayor persistencia y podría extenderse durante varios días consecutivos. Tras el pico de calor, los modelos meteorológicos anticipan la llegada de un sistema frontal que provocará un descenso marcado de las temperaturas a comienzos de la próxima semana. Este cambio estará acompañado por vientos intensos y posibles inestabilidades, lo que marcará el fin del episodio cálido y dará paso a condiciones más frescas en gran parte del territorio.