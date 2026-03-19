El Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks (CFISD) de Texas confirmó que el ciclo lectivo 2026-2027 tendrá tres nuevas modalidades de clases virtuales. Durante el ciclo lectivo actual, más de 1,100 estudiantes participaron de esta modalidad en el distrito, por lo que las autoridades aseguran que la nueva propuesta atenderá una demanda creciente de los alumnos de primaria y preparatoria. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las diferentes propuestas para el nuevo calendario lectivo se estructurarán de la siguiente manera Este programa estará dentro de las escuelas CFISD y se destinará a actividades extracurriculares y de la UIL Estará disponible para Estará disponible para Estará disponible para Los alumnos tenían tiempo para inscribirse hasta el pasado 16 de febrero, por lo que las listas ya están cerradas y las clases iniciarán cuando comience el nuevo ciclo lectivo para todos estos estudiantes.