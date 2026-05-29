En esta noticia

A través de distintos mecanismos administrativos y judiciales, las autoridades federales pueden iniciar procesos de cobro que afectan tanto a ciudadanos como a extranjeros.

El Gobierno de Estados Unidos cuenta con amplias facultades legales para embargar propiedades y congelar cuentas bancarias cuando los residentes no cumplen con las normas estrictas impuestas por las autoridades.

El Gobierno ordena el embargo de las cuentas bancarias y los bienes incluidos en este listado

Las autoridades tienen la facultad de emprender acciones legales contra inmigrantes indocumentados que:

  • Posean una orden final de deportación que debe ser cumplida
  • Presenten multas migratorias impagas
  • Desatiendan resoluciones emitidas por tribunales migratorios
  • Conservan deudas federales relacionadas con sanciones migratorias o fiscales

Te puede interesar

Oficial | El Gobierno investiga a todos los ciudadanos y extranjeros que depositen o retiren esta suma de dinero de sus cuentas bancarias

Te puede interesar

Oficial y confirmado: Estados Unidos prohibirá automáticamente tramitar el pasaporte a quienes no puedan presentar así este documento
El Gobierno confirmó que embargarán todas las cuentas bancarias y bienes que figuren en esta lista.
El Gobierno confirmó que embargarán todas las cuentas bancarias y bienes que figuren en esta lista.

Si no se regularizan estas obligaciones, el Gobierno puede embargar bienes y cuentas para ejecutar el cobro.

¿Se aplican los embargos de inmediato?

El embargo no se implementa de manera instantánea. Usualmente, es necesaria una resolución administrativa firme o una orden judicial que autorice su ejecución. Antes de proceder a congelar cuentas o intervenir propiedades, las autoridades deben:

  • Notificar al afectado
  • Otorgar plazos de respuesta
  • Permitir instancias de defensa o apelación

Te puede interesar

Ni visa ni Real ID ni pasaporte| Estados Unidos permite abordar vuelos a todos los que presenten este documento

Te puede interesar

Oficial | Los jubilados que no completan este trámite antes de abril perderán todos sus aportes

Las medidas de cobro forzoso solo pueden aplicarse una vez finalizado el proceso legal.