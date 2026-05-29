El Gobierno de Estados Unidos cuenta con amplias facultades legales para embargar propiedades y congelar cuentas bancarias cuando los residentes no cumplen con las normas estrictas impuestas por las autoridades.

A través de distintos mecanismos administrativos y judiciales, las autoridades federales pueden iniciar procesos de cobro que afectan tanto a ciudadanos como a extranjeros.

El Gobierno de Estados Unidos cuenta con amplias facultades legales para embargar propiedades y congelar cuentas bancarias cuando los residentes no cumplen con las normas estrictas impuestas por las autoridades.

El Gobierno ordena el embargo de las cuentas bancarias y los bienes incluidos en este listado

Las autoridades tienen la facultad de emprender acciones legales contra inmigrantes indocumentados que:

Posean una orden final de deportación que debe ser cumplida

Presenten multas migratorias impagas

Desatiendan resoluciones emitidas por tribunales migratorios

deudas federales relacionadas con Conservanrelacionadas con sanciones migratorias o fiscales

El Gobierno confirmó que embargarán todas las cuentas bancarias y bienes que figuren en esta lista.

Si no se regularizan estas obligaciones, el Gobierno puede embargar bienes y cuentas para ejecutar el cobro.

¿Se aplican los embargos de inmediato?

El embargo no se implementa de manera instantánea. Usualmente, es necesaria una resolución administrativa firme o una orden judicial que autorice su ejecución. Antes de proceder a congelar cuentas o intervenir propiedades, las autoridades deben:

Notificar al afectado

Otorgar plazos de respuesta

Permitir instancias de defensa o apelación