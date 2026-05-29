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A través de distintos mecanismos administrativos y judiciales, las autoridades federales pueden iniciar procesos de cobro que afectan tanto a ciudadanos como a extranjeros.
El Gobierno de Estados Unidos cuenta con amplias facultades legales para embargar propiedades y congelar cuentas bancarias cuando los residentes no cumplen con las normas estrictas impuestas por las autoridades.
El Gobierno ordena el embargo de las cuentas bancarias y los bienes incluidos en este listado
Las autoridades tienen la facultad de emprender acciones legales contra inmigrantes indocumentados que:
- Posean una orden final de deportación que debe ser cumplida
- Presenten multas migratorias impagas
- Desatiendan resoluciones emitidas por tribunales migratorios
- Conservan deudas federales relacionadas con sanciones migratorias o fiscales
Si no se regularizan estas obligaciones, el Gobierno puede embargar bienes y cuentas para ejecutar el cobro.
¿Se aplican los embargos de inmediato?
El embargo no se implementa de manera instantánea. Usualmente, es necesaria una resolución administrativa firme o una orden judicial que autorice su ejecución. Antes de proceder a congelar cuentas o intervenir propiedades, las autoridades deben:
- Notificar al afectado
- Otorgar plazos de respuesta
- Permitir instancias de defensa o apelación
Las medidas de cobro forzoso solo pueden aplicarse una vez finalizado el proceso legal.