Un reciente comunicado de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha informado sobre nuevos beneficios dirigidos a una serie de viajeros que opten por volar dentro de los Estados Unidos. Las autoridades han dado a conocer que esta nueva disposición permitirá acceder de manera gratuita aTSA PreCheck a un grupo selecto de usuarios. Este programa tiene como objetivo facilitar los trámites relacionados con los viajes y permite superar los controles de seguridad aeroportuaria de forma más eficiente. “En reconocimiento al Día de la Independencia y el sacrificio perdurable de las familias militares, la TSA se enorgullece en anunciar una iniciativa multifacética para mejorar la experiencia de viaje de los miembros de la comunidad militar de los EE. UU.“, afirmaron las autoridades. Según el anuncio oficial, los proveedores CLEAR, IDEMIA y Telos renunciarán a la tarifa de inscripción para todas las personas que pertenezcan a la familia Gold Star, esto es cónyuges, padres, hijos y hermanos de un militar caído en servicio. Por este motivo, desde ahora podrán inscribirse de manera gratuita. Asimismo, los cónyuges de militares y miembros del servicio uniformado podrán acceder a un descuento de 25 dólares en su inscripción a TSA PreCheck. “Este nuevo beneficio apoya a las familias que viajan con frecuencia para reunirse con los miembros del servicio o se reubican debido a asignaciones de deber", concluyen. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades federales, todos los miembros del personal militar y del Departamento de Defensa (DOD) son elegibles para TSA PreCheck gratuito al presentar su número de identificación del DOD como número de viajero conocido al realizar reservas de viajes. Además, los jóvenes de 13 a 17 años deben figurar en la misma reserva aérea y estar con un padre o tutor elegible para TSA PreCheck para poder pasar por el control acelerado. Los menores de 12 años no tendrán restricciones para acompañar a estos viajeros. Los usuarios que participen en el programa podrán acceder a una inspección acelerada en los puntos de control, sin la necesidad de quitarse zapatos, cinturones ni chaquetas ligeras. Además, tanto los dispositivos electrónicos como la bolsa de productos líquidos podrán permanecer en el equipaje de mano. En cuanto a las tarifas de solicitud de este servicio, estas varían según el proveedor. Las tarifas para julio de 2025 se presentan en los siguientes precios: