La green card en Estados Unidos es uno de los documentos más valiosos para los migrantes, ya que permite trabajar legalmente, generar ingresos y acceder a beneficios económicos. Sin embargo, el Gobierno confirmó una nueva restricción que impacta directamente en el acceso a un programa clave de financiamiento federal. Ahora, algunos titulares de residencia permanente legal perderán el acceso a ciertos préstamos federales oficiales, una herramienta que miles de emprendedores utilizaban para abrir negocios o expandir sus empresas. La medida fue establecida por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y modifica los requisitos para acceder a este beneficio económico. La SBA confirmó que los titulares de green card ya no podrán solicitar los préstamos federales del programa 7(a), uno de los sistemas de financiamiento más importantes en Estados Unidos. Este programa permite acceder a montos que pueden alcanzar millones de dólares para iniciar o expandir emprendimientos. El nuevo requisito establece que solo podrán acceder a estos préstamos las empresas que sean propiedad de ciudadanos estadounidenses, lo que excluye directamente a los residentes permanentes legales. Hasta ahora, los migrantes con green card podían acceder a este beneficio si cumplían con las condiciones financieras y legales. La nueva normativa afecta directamente a los titulares de green card que buscaban acceder a préstamos federales para negocios. Este beneficio era utilizado por residentes permanentes para financiar proyectos, invertir en equipamiento o expandir sus empresas. Las principales personas afectadas serán: Este cambio limita el acceso al financiamiento respaldado por el Gobierno, uno de los beneficios económicos más importantes disponibles para emprendedores. Los titulares de green card podrán seguir accediendo a préstamos privados, créditos bancarios y financiamiento comercial a través de entidades financieras tradicionales. La medida afecta exclusivamente a los préstamos federales de la SBA. Los residentes permanentes también podrán continuar trabajando, generando ingresos y creando empresas en Estados Unidos. Sin embargo, la eliminación del acceso a este programa federal representa una pérdida significativa de beneficios económicos.