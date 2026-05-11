El pasaporte estadounidense es un documento clave que actúa tanto como forma de identificación personal (Real ID) como para realizar vuelos dentro de Estados Unidos, dado que figura en la lista de opciones válidas publicada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Por lo tanto, resulta imperativo conocer los requisitos que establecerán las autoridades al tramitarlo, ya que esto ayudará a prevenir cualquier inconveniente, demora o confusión. Para la gestión de un pasaporte estadounidense, resulta crucial proporcionar evidencia física de ciudadanía, que puede incluir un certificado de nacimiento, una constancia de naturalización o un certificado de ciudadanía, entre otros. El Departamento de Estado estipula de manera detallada los requisitos y formatos de presentación que se exigen en cada paso del trámite, comenzando con la descarga del formulario DS-11 y su posterior cumplimentación. Las autoridades enfatizan: “No aceptamos evidencia digital de ciudadanía estadounidense, como el certificado de nacimiento móvil o electrónico. Debe presentar evidencia física". En caso de no contar con la documentación física, no será posible continuar con el trámite. Además de la documentación previamente mencionada, será imperativo llevar a cabo los siguientes pasos: Las tarifas dependen del tipo de pasaporte que se elija, dado que Estados Unidos dispone de la libreta pasaporte y de una versión económica conocida como "tarjeta pasaporte“, adecuada para la verificación de identidad a nivel nacional. No obstante, esta alternativa no será aceptada en ningún viaje aéreo hacia el extranjero. Las tarifas se distribuyen de la siguiente manera: