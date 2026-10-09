Conoce la forma simplificada y rápida de realizar la declaración de impuestos anual en Estados Unidos.

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) abre la temporada de presentación de declaraciones de impuestos, durante la cual los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias.

Miles de personas optan por utilizar TurboTax, un servicio desarrollado por Intuit que facilita la preparación y presentación de declaraciones de impuestos federales y estatales, sin necesidad de contratar a un contador.

¿Cómo funciona TurboTax y quiénes pueden usarlo?

La plataforma TurboTax funciona mediante una serie de preguntas sobre la situación personal, los ingresos, los gastos y las posibles deducciones y créditos tributarios del contribuyente. A partir de estas respuestas, el sistema organiza la información y realiza los cálculos necesarios para preparar la declaración.

TurboTax ofrece tres modalidades, dependiendo de las necesidades de cada contribuyente:

TurboTax Do It Yourself: permite preparar y presentar la declaración de manera independiente, con instrucciones paso a paso.

TurboTax Expert Assist: ofrece asistencia de especialistas en impuestos durante la preparación de la declaración y una revisión final.

TurboTax Expert Full Service: permite delegar la preparación y presentación de la declaración a un profesional.

Entre quienes pueden utilizar la plataforma se encuentran:

Trabajadores asalariados.

Trabajadores por cuenta propia.

Contribuyentes con distintas fuentes de ingresos.

También cuenta con opciones para determinadas declaraciones de impuestos empresariales.

La plataforma TurboTax funciona mediante una serie de preguntas sobre la situación personal, los ingresos, los gastos y las posibles deducciones y créditos tributarios del contribuyente. A partir de estas respuestas, el sistema organiza la información y realiza los cálculos necesarios para preparar la declaración. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué beneficios tiene realizar la declaración de impuestos con TurboTax?

De acuerdo con Intuit, uno de los principales beneficios es que los contribuyentes pueden preparar sus declaraciones desde la comodidad de una computadora o un dispositivo móvil, sin necesidad de instalar programas adicionales que, en ocasiones, pueden resultar complicados de utilizar.

Además, la plataforma ofrece las siguientes herramientas y funciones:

Orientación personalizada: el sistema realiza preguntas para identificar los datos necesarios según la situación tributaria de cada contribuyente.

Cálculos automáticos: determina los impuestos correspondientes a partir de la información proporcionada.

Identificación de deducciones y créditos: ayuda a reconocer posibles beneficios tributarios para los que el contribuyente reúne los requisitos.

Importación de documentos: permite incorporar información de declaraciones anteriores y formularios W-2, incluso mediante fotografías.

Revisión de errores: utiliza la herramienta CompleteCheck para detectar posibles problemas antes de enviar la declaración.

Asistencia profesional: ofrece la posibilidad de contratar la ayuda de especialistas durante el proceso.

Paso a paso: ¿cómo usarlo correctamente?

Para presentar una declaración de impuestos con TurboTax, se debe ingresar al sitio web oficial de la plataforma y seguir las siguientes instrucciones:

Ingresar a TurboTax y crear una cuenta o iniciar sesión. Seleccionar la modalidad para preparar la declaración. Completar los datos personales solicitados. Adjuntar o importar los documentos necesarios, como los formularios tributarios correspondientes. Declarar los ingresos, gastos y posibles deducciones y créditos tributarios. Revisar la declaración con la herramienta CompleteCheck para identificar posibles errores. Confirmar los costos del servicio y enviar la declaración a las autoridades tributarias correspondientes.

Los costos de declarar con TurboTax

Las modalidades ofrecidas por TurboTax incluyen desde una versión gratuita hasta servicios pagos de asistencia de especialistas. El costo depende de la complejidad de la declaración, los formularios necesarios y el nivel de asistencia elegido.