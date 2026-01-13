En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial la sanción que puede aplicarse cuando una declaración de impuestos no incluye la cantidad total de deuda que debe que pagarse realmente.
Esta multa se impondrá tanto por no declarar todos los ingresos como por reclamar deducciones o créditos para los que realmente no se califica.
Confirmado por IRS: castigarán una por una a todas las personas que preparen así su declaración
Según lo indica la agencia recaudadora, cuando se declara menos del 10% del impuesto de que realmente hay que pagar o 5,000 dólares menos, se considera que existe una “subestimación considerable de impuestos”.
Cuando esto sucede, se calcula una sanción del 20% del pago que se subestimo.
Si la multa no se abona en tiempo y forma, comenzarán a acumularse intereses.
“Puedes evitar una penalización presentando tu declaración de impuestos de forma precisa y puntual, y pagando tus impuestos antes de la fecha límite”, indica la agencia.
En qué situaciones IRS podría eliminar esta sanción
El organismo especifica que esta penalización puede eliminarse o reducirse cuando se demuestra que la declaración no se preparó erróneamente a propósito.
“Podríamos eliminar o reducir algunas sanciones si actuaste de buena fe y puedes demostrar una causa razonable de por qué no pudiste cumplir con tus obligaciones fiscales. Por ley, no podemos eliminar ni reducir intereses a menos que la sanción sea eliminada o reducida”, se indica.
En estos casos, se indica a los contribuyentes llamar al organismo o enviar una carta para justificar por qué esta sanción debería eliminarse.