Una nueva herramienta dentro de las 401(k) permite ahorrar y retirar hasta u$s 2.500 sin multa para emergencias, pero casi nadie la está usando. El beneficio fue habilitado por la ley Secure 2.0 y apunta a quienes necesitan liquidez sin recurrir a deudas o afectar su jubilación. Pese a que la norma rige desde 2024, la adopción es baja. Solo el 4% de los planes permite retiros de emergencia de u$s 1.000 y las cuentas vinculadas han despertado poco interés entre empleadores, según informes del sector. La reforma creó las cuentas de ahorro de emergencia vinculadas al 401(k), conocidas como “sidecar”. Funcionan dentro del plan de retiro y aceptan aportes después de impuestos, similares a una contribución Roth. Solo está disponible si el empleador decide ofrecerlo. Además, los empleados considerados altamente compensados —quienes ganan u$s 160.000 o más bajo ciertos criterios fiscales— no pueden participar actualmente. Por eso, muchas empresas prefieren cuentas externas en bancos asegurados por la FDIC. Son más simples de administrar y permiten acceso casi inmediato al dinero, mientras que un retiro interno del 401(k) puede demorar varios días. En un contexto donde menos de la mitad de los hogares puede cubrir un gasto inesperado de u$s 1.000, el instrumento sigue siendo poco aprovechado.