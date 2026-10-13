El IRS envía un aviso CP2000 cuando detecta diferencias entre los datos de una declaración de impuestos y la información reportada por terceros.

Recibir una carta del Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede generar dudas, especialmente si menciona diferencias en una declaración de impuestos como el aviso CP2000, un llamado de atención que la agencia envía cuando detecta que ciertos datos declarados no coinciden con la información que recibió de empleadores, bancos u otras entidades.

Sin embargo, recibir esta notificación no significa que el contribuyente deba pagar una deuda. Según explica el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS), el CP2000 no es una factura ni una auditoría, sino una propuesta para modificar determinados datos de la declaración.

La carta también indica qué diferencias encontró el IRS, cómo podrían afectar los impuestos y qué pasos debe seguir la persona. Por eso, el importante revisar el aviso y responder dentro del plazo señalado para comunicar si está de acuerdo o no con los cambios propuestos.

¿Qué significa recibir un aviso CP2000 del IRS?

El aviso CP2000 significa que el IRS encontró una posible discrepancia entre la información incluida en una declaración de impuestos y los datos que recibió de terceros. Según el sitio oficial del IRS, la agencia compara los ingresos, pagos, créditos y deducciones declarados con documentos como los formularios W-2 y 1099, que pueden ser enviados por empleadores, bancos, empresas y otros pagadores.

A partir de esa comparación, el organismo puede proponer ajustes en la declaración que podrían aumentar o reducir los impuestos que corresponden o incluso no modificar el monto final. En este sentido, el CP2000 no implica automáticamente que exista una deuda ni que el contribuyente haya cometido una infracción.

Qué significa la notificación del IRS y cuánto tiempo hay para responder. RomanR

La notificación detalla los importes declarados, los que fueron informados al IRS por terceros y los cambios que la agencia propone realizar donde el contribuyente debe comparar con sus propios registros para determinar si la información es correcta.

¿Por qué se recibe esta notificación del IRS?

El IRS envía un aviso CP2000 cuando encuentra diferencias entre lo que una persona declaró y lo que otra entidad informó a la agencia. Por ejemplo, puede ocurrir si un empleador reportó ingresos que no aparecen en la declaración, si una institución financiera informó intereses bancarios que no fueron incluidos o si existen diferencias entre otros pagos registrados.

Asimismo, puede suceder que los datos enviados por un tercero sean incorrectos o que la persona no haya tenido en cuenta algún documento al preparar su declaración, pero esto no significa necesariamente que el contribuyente haya actuado de manera intencional o que la información del IRS sea definitiva.

El Servicio del Defensor del Contribuyente recomienda comparar los conceptos incluidos la carta de declaración presentada, ya que si el error corresponde a la información reportada por un tercero, puede ser necesario contactar a esa entidad para solicitar que la corrija.

¿Cuánto tiempo hay para responder y qué pasa si no se hace?

El plazo habitual para responder un aviso CP2000 del IRS es de 30 días desde la fecha de la notificación, pero para las personas que viven fuera de Estados Unidos, el IRS contempla un plazo de 60 días.

La persona debe informar si está de acuerdo o no con los cambios propuestos y adjuntar la documentación que respalde su respuesta, cuando corresponda. Si el contribuyente acepta esos ajustes y no tiene otros ingresos, créditos o gastos que declarar, generalmente no necesita presentar una declaración enmendada y debe seguir las instrucciones del aviso.

Por otra parte, si no esta de acuerdo puede explicar los motivos y enviar pruebas que respalden su posición. Si el contribuyente no responde o la diferencia no se resuelve, el IRS puede enviar una nueva notificación y una factura; según el Tema tributario 652 del IRS, también puede emitir un aviso legal de deficiencia, que informa sobre la determinación de un posible impuesto adicional y los derechos del contribuyente para impugnarla.