Haber estado casado durante al menos 10 años es requisito fundamental para acceder a estas prestaciones.

La Administración del Seguro Social (SSA) explicó en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que después de un divorcio, el excónyuge puede ser elegible para cobrar beneficios.

Si bien es necesario cumplir con varios requisitos, quienes hayan estado casados durante más de 10 años con una persona que recibe beneficios del Seguro Social por jubilación o discapacidad, podrían recibir dinero basado en los aportes del excónyuge incluso después de la separación.

“ Tu matrimonio puede quedar en el pasado, pero las prestaciones de la Seguridad Social pueden seguir en tu futuro ”, afirma la agencia.

“Beneficios para divorciados”: quienes estuvieron casados durante al menos 10 años podrían recibirlos

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, estas prestaciones podrían seguir disponibles después del divorcio para quienes cumplan los siguientes requisitos:

Estuvieron casados durante al menos 10 años

Tienen 62 años o más

No se volvieron a casar o ya están divorciados nuevamente

Es importante considerar que las personas que están divorciadas hace al menos dos años y cumplen con los requisitos antes detallados podrían solicitar beneficios incluso si el excónyuge no presentó su propia solicitud.

SSA puede pagar beneficios a personas divorciadas si cumplen con los requisitos antes detallados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo solicitar y qué documentos se piden

La solicitud puede iniciarse de manera online y se deberá presentar la siguiente información:

Social Security Number (SSN)

Información del lugar de nacimiento

Nombres de empleados, fechas en las que se trabajó, promedio por hora, remuneración obtenida de los últimos 5 años

SSN y fecha de nacimiento del excónyuge

Fecha de divorcio

Lugar en el que se casaron

Número de ruta y de cuenta bancaria

“Cuando solicites, revisaremos tu historial y comprobaremos todas las prestaciones a las que puedas tener derecho. Si necesitamos documentos o más información, nos pondremos en contacto con usted”, se indica.

Qué sucede si el excónyuge falleció

En estos casos, es posible que se califique para beneficios si:

Se tienen al menos 60 años; 50 si se sufre de discapacidad; o cualquier edad si cuidan al hijo menor de 16 años del excónyuge o mayor a esa edad pero con discapacidad

Se estuvo casado durante 10 años antes del divorcio

Actualmente la persona no está casada

No se tiene derecho a una prestación más alta que esté basada en su propio historial de trabajo

“La cantidad que recibas no reducirá los beneficios pagados al cónyuge actual de tu excónyuge ni a otros familiares”, se explica.