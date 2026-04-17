En el estado de Connecticut, a partir del 1 de octubre de 2026, hacer las compras podría sentirse diferente desde el momento en que el cliente llega a la caja. Una ley en proceso de aprobación en ese estado obligaría a los supermercados a mantener más cajeros humanos en el piso y a reducir la cantidad de kioscos de autoservicio disponibles al mismo tiempo. El proyecto de ley SB 438, que aguarda votación en la Asamblea General del estado, establece condiciones específicas para la operación de las cajas en cadenas como Aldi, Walmart y Target. De ser firmado por el gobernador Ned Lamont, entraría en vigor en esa fecha. Rhode Island avanza en paralelo con legislación equivalente bajo los proyectos HB 7290 y SB 2342. La medida fija una proporción obligatoria entre cajas tradicionales y kioscos de autoservicio: por cada dos kioscos habilitados, el supermercado deberá tener al menos una caja atendida por un cajero. Además, ninguna tienda podrá tener más de ocho kioscos de autoservicio abiertos en simultáneo, sin importar el tamaño del local. El cambio más visible para el comprador será la presencia de personal. La ley exige que haya al menos un empleado supervisando cada dos kioscos de autoservicio, lo que implica una mayor dotación de trabajadores en el área de cajas durante el horario comercial. Para quienes suelen elegir el autoservicio, la diferencia práctica es que habrá menos kioscos disponibles que en la actualidad. El límite de ocho máquinas activas por tienda puede generar filas más largas en esas cajas durante las horas pico, aunque también habrá más opciones de caja con cajero que en los últimos años. Los supermercados que no cumplan con la normativa en Connecticut enfrentarán una multa de u$s 128 por día de incumplimiento. En Rhode Island, las condiciones propuestas son equivalentes y la penalidad es la misma. Ambas legislaciones apuntan a revertir una tendencia que dejó a muchos compradores con carritos llenos frente a kioscos con límite de artículos y sin cajeros disponibles.