El Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Trabajo, dio a conocer de cuánto fue la inflación de marzo y cuáles fueron los sectores que más aumento presentaron. Si bien en algunas áreas se ve una desaceleración, los incrementos siguen siendo visibles en sectores como energía y vivienda. Esta última viene siendo de especial interés para los inquilinos ya que los precios ya se encuentran elevados, particularmente en ciudades más urbanas. En marzo de 2026, los costos de vivienda en Estados Unidos siguieron subiendo, pero con aumentos más moderados. El alquiler de vivienda principal aumentó apenas un 0,1% en el mes, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado acumula una suba del 2,6%. Esto muestra que los precios no bajan, pero el ritmo de aumento es bajo. Si se mira el rubro completo de vivienda, que incluye alquileres y el costo estimado de vivir en una propiedad propia, el incremento fue del 0,2% mensual y del 3% interanual. Esto confirma que la presión sigue existiendo, aunque lejos de los niveles más altos de años anteriores. En el caso del costo estimado para propietarios, el aumento también fue del 0,2% en marzo y del 3,1% en el último año. Este indicador es clave porque tiene mucho peso en la inflación general y demuestra que la vivienda sigue encareciéndose, pero a un ritmo más lento, lo que marca una desaceleración en uno de los principales gastos de los hogares. De acuerdo con analistas de RentCafe, Massachusetts lidera la lista de los estados más caros para alquilar en Estados Unidos, con un promedio mensual de 2,825 dólares. Le siguen California, con 2,628 dólares, y el Distrito de Columbia, donde el alquiler promedio alcanza los 2,451 dólares. Estos valores reflejan el fuerte peso que tiene la vivienda en el costo de vida en estas zonas. Según los analistas de RentCafe, entre los estados más accesibles para alquilar en Estados Unidos, Oklahoma encabeza la lista con un promedio de 1,063 dólares mensuales. Le siguen Arkansas, con 1,139 dólares, y North Dakota, donde el alquiler promedio se ubica en 1,167 dólares. En estos mercados, el costo de la vivienda se mantiene considerablemente más bajo en comparación con otras regiones del país. El alquiler de vivienda principal aumentó apenas un 0,1% en el mes, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado acumula una suba del 2,6% En marzo de 2026, la inflación en Estados Unidos mostró un salto importante en el corto plazo. El Consumer Prices Index (CPI) subió un 0,9% en el mes, muy por encima del 0,3% registrado en febrero. Esto indica que hubo una aceleración fuerte de los precios en un solo mes, algo que suele encender alertas. Sin embargo, cuando se mira el dato anual, la suba fue del 3,3% en los últimos 12 meses. Es decir, la inflación sigue relativamente contenida en comparación con años anteriores, pero con señales de repunte reciente. En los próximos meses, los precios podrían seguir subiendo con algunos saltos, como pasó en marzo, pero sin descontrolarse.