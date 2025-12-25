Estados Unidos confirmó un pago nacional de USD 5000 que se depositará en las cuentas bancarias de padres que cumplan una condición específica relacionada con la adopción. El beneficio rige desde el año fiscal 2025 y apunta a aliviar los costos que enfrentan las familias durante ese proceso.

La medida se canaliza a través del Crédito Fiscal por Adopción, que incorpora por una parte reembolsable. Esto permite cobrar el dinero en efectivo incluso si el contribuyente no debe impuestos, siempre que cumpla los requisitos fijados por el IRS.

¿Quiénes pueden recibir el pago nacional de USD 5000?

El beneficio está dirigido a padres adoptivos que hayan afrontado gastos de adopción calificados. Aplica a adopciones nacionales e internacionales, públicas o privadas, e incluye reglas especiales para niños con necesidades especiales.

Requisitos para acceder al pago:

Haber adoptado a un menor de 18 años o a una persona que no pueda valerse por sí misma.

Haber tenido gastos de adopción permitidos , como honorarios legales, costos judiciales o viajes.

Tener un ingreso anual familiar dentro del límite establecido para 2025; si se supera, el beneficio se reduce de forma gradual.

El beneficio está dirigido a padres adoptivos que hayan afrontado gastos de adopción calificados. Fuente: Pixabay.

¿Cómo cobrar el pago nacional de USD 5000 paso a paso?

El cobro se gestiona junto con la declaración de impuestos y no requiere trámites bancarios adicionales. El paso a paso es simple y se realiza una sola vez al presentar la declaración anual.

Paso a paso para cobrarlo:

Reunir los gastos de adopción elegibles realizados durante el proceso.

Completar el Formulario 8839 del IRS con los datos del hijo adoptado.

Presentar la declaración de impuestos y elegir depósito directo para el reembolso.

La parte reembolsable del crédito permite cobrar hasta USD 5000 en efectivo en la cuenta bancaria. Si el crédito total es mayor, el excedente puede utilizarse para reducir impuestos durante los próximos cinco años, aunque ya no se paga como depósito.