El Gobierno de los Estados Unidos confirmó una medida que impacta de lleno en trabajadores mexicanos del sector ferroviario que cruzan la frontera por motivos laborales. La decisión generó preocupación por sus efectos inmediatos en el empleo y en el transporte de mercancías.

La disposición se apoya en controles de seguridad y comunicación que, según las autoridades, no se estarían cumpliendo de forma adecuada en algunos casos.

Donald Trump continúa con las detenciones de inmigrantes que no cumplen con los estatus migratorios necesarios. Fuente: Archivo.

El requisito que ahora impide trabajar en Estados Unidos

La nueva exigencia establece que las tripulaciones de trenes procedentes de México deben demostrar dominio del idioma inglés para operar dentro del territorio estadounidense.

Las autoridades señalaron que la medida busca garantizar una correcta comunicación en situaciones operativas y de seguridad ferroviaria.

Quienes no cumplan con esta condición quedan limitados para continuar su labor más allá del punto de ingreso fronterizo.

¿Quiénes son los más afectados por esta medida?

La restricción alcanza a trabajadores mexicanos que forman parte de tripulaciones ferroviarias transfronterizas.

No podrán continuar su recorrido dentro de Estados Unidos si no acreditan el dominio del idioma requerido. Deben detener la operación en el punto de inspección correspondiente. Las empresas quedan obligadas a reorganizar sus operaciones y personal.

Estas condiciones ya comenzaron a aplicarse en zonas clave del sur del país.