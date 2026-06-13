La lista de objetos permitidos y prohibidos para abordar un avión en Estados Unidos están disponible a través de la página oficial de la Transportation Security Administration (TSA). . Fuente: archivo.

La lista de objetos permitidos y prohibidos para abordar un avión en Estados Unidos están disponible a través de la página oficial de la Transportation Security Administration (TSA). Es importante verificar que tus pertenencias cumplen con los requerimientos necesarios para pasar los controles para evitar demoras e inconvenientes.

Esto es recomendado porque existe una gran cantidad de objetos de uso común que no están permitidos y pueden hacerte perder el tiempo a la hora de embarcar. Por ejemplo, está prohibido guardar un termómetro de mercurio en el bolso de mano.

Existe una gran cantidad de objetos de uso común que no están permitidos y pueden hacerte perder el tiempo a la hora de embarcar. Wikimedia Commons | ChatGPT

Por una orden federal, prohibirán subir al avión a toda persona que tenga estos aparatos en su equipaje: la lista oficial de la TSA

La TSA permite que se incluyan varios objetos en el equipaje, entre ellos una gran variedad de dispositivos médicos, tanto en el equipaje facturado como en el de mano. Los equipos respiratorios, dispositivos de movilidad, bombas de insulina, monitores médicos y prótesis no deberían significar un problema.

No obstante, en algunos casos como con los termómetros de mercurio, se establecen reglas:

Solo se permite un termómetro por pasajero

Debe ser para uso personal

Debe estar guardado en un estuche o funda protectora

No puede viajar en el equipaje de mano

Solamente está autorizado en el equipaje facturado

Esto no pasa con los que son digitales, y sucede porque el mercurio se considera un material potencialmente peligroso para la aviación porque se puede liberar en el caso de que el termómetro se rompa.

¿Qué pasa si tengo estos artefactos en mi equipaje?

Si los agentes de la TSA encuentran un termómetro de mercurio en el equipaje de mano, el pasajero generalmente deberá:

Entregar el artículo para su descarte

Regresar al mostrador de la aerolínea para despacharlo en una valija facturada, si el tiempo lo permite

Abandonar el control de seguridad para retirar el objeto del aeropuerto

La consecuencia más frecuente es que el pasajero pierda el dispositivo si no tiene forma de reubicarlo antes del embarque.