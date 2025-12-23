El gobierno de Estados Unidos impone plazos estrictos en las obligaciones fiscales de todos los ciudadanos y extranjeros con ingresos en el país. Una vez vencidos los plazos de respuesta, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede avanzar con sanciones patrimoniales sin necesidad de una orden judicial previa.

Estados Unidos embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que reciban este aviso y no lo atiendan

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los contribuyentes que reciban una notificación oficial por no haber presentado la declaración de impuestos y no respondan a tiempo quedarán expuestos a embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes.

La advertencia fue reiterada por el IRS, que recordó que ignorar estos avisos activa el sistema de cobro forzoso federal.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes a todos los que no presenten la declaración e ignoren las notificaciones. (Fuente: archivo)

Qué es la notificación oficial del IRS

Cuando un contribuyente no presenta su declaración dentro del plazo, el IRS envía avisos formales, ya sea cartas o notificaciones, informando la falta, el monto estimado adeudado y los pasos para regularizar. Estos avisos no son opcionales ya que contienen plazos concretos para responder, presentar la declaración o acordar una solución.

Ignorar la notificación equivale, para el IRS, a incumplimiento voluntario.

Qué pasa si no se responde al aviso

Si el contribuyente no actúa dentro del plazo indicado, el Gobierno puede imponer multas e intereses automáticos y escalar el caso a medidas de cobro forzoso.

Entre las acciones habilitadas se incluyen el embargo de cuentas bancarias, la retención de salarios mediante el empleador y el registro de gravámenes sobre propiedades, vehículos, inversiones o bienes comerciales. En situaciones prolongadas, también puede proceder a la confiscación de bienes para cubrir la deuda.

Estas medidas pueden aplicarse aunque el contribuyente no haya declarado por desconocimiento o crea que no debe impuestos.