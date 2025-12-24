Medida nacional | Estados Unidos depositará 1500 dólares en las cuentas bancarias que cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

La salud pública volvió al centro del debate en los Estados Unidos tras el anuncio de un nuevo esquema de asistencia económica impulsado por Donald Trump, que contempla un pago de hasta 1500 dólares como alternativa a la cobertura del Obamacare.

La iniciativa, presentada como parte de una reforma más amplia, apunta a reemplazar los subsidios tradicionales por transferencias directas que permitan a los beneficiarios afrontar gastos médicos de manera individual.

La medida será sometida a votación en el Senado este jueves junto con la propuesta demócrata de extender los subsidios del Obama Care por tres años.

“No quiero darles dinero a las aseguradoras. Llevan años estafando al público. Obamacare se creó para cuidar de las aseguradoras, no para cuidar de los estadounidenses. Me encanta la idea de que el dinero vaya directamente a la gente, no a las aseguradoras”, dijo Trump al respecto.

En qué consiste el proyecto

El plan republicano busca reemplazar los créditos fiscales ampliados con pagos directos a estadounidenses que ganan hasta el 700% del nivel federal de pobreza y contratan planes con deducibles altos y primas bajas, de acuerdo con los senadores que han presentado la propuesta.

Los pagos se depositarían en cuentas de ahorro para la salud con ventajas fiscales, por un valor de 1000 dólares para personas de 18 a 49 años y 1500 dólares para quienes tienen entre 50 y 64 años.

Es oficial | Estados Unidos deposita 1500 dólares en las cuentas bancarias que cumplan este requisito. Fuente: Archivo.

Ninguna parte del dinero podría destinarse a “servicios de aborto o tratamientos de género”, de acuerdo con el senador Bill Cassidy, autor de la iniciativa.

Los legisladores republicanos sostienen que la medida canaliza los recursos directamente a los consumidores y no a las compañías de seguros, que según ellos han obtenido grandes ganancias bajo el sistema actual.

La negativa demócrata

Los demócratas criticaron la iniciativa, calificándola de “seguro basura” y asegurando que ningún miembro de su partido la apoyaría. El líder de la minoría, Chuck Schumer, afirmó que la propuesta republicana es un “fracaso” y refleja la falta de un plan coherente por parte del partido .

Es oficial | Estados Unidos deposita 1500 dólares en las cuentas bancarias que cumplan este requisito. Fuente: Archivo. Dmytro Skrypnykov

Según los legisladores del partido, esta medida permitiría a los beneficiarios gastar el dinero como mejor les parezca en servicios médicos, a través de cuentas de ahorro para la salud con ventajas fiscales, y evita que las aseguradoras reciban directamente los subsidios, como ocurre bajo la Ley de Atención Médica Asequible.

Según los legisladores republicanos, esto permite canalizar los recursos directamente a los pacientes y reducir las ganancias de las compañías de seguros.

Con información de EFE