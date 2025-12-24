En esta noticia Cuáles son las ciudades que pagarán más que el mínimo estatal

El salario mínimo en California volverá a subir a partir del 1 de enero de 2026, marcando un nuevo ajuste que impactará directamente en millones de trabajadores. Desde esa fecha, el pago mínimo estatal pasará a $16.90 dólares por hora, tras un incremento de 40 centavos, según el cálculo oficial del estado.

Aunque el aumento pueda parecer moderado, forma parte de un mecanismo automático por inflación que se activó hace casi una década y que sigue redefiniendo el panorama laboral en uno de los estados más caros del país.

Por qué vuelve a subir el salario mínimo en California

El ajuste no es una decisión reciente ni excepcional. En 2016, una ley firmada por el entonces gobernador Jerry Brown estableció un aumento progresivo del salario mínimo hasta llegar a los $15 dólares por hora, además de incrementos anuales obligatorios ligados a la inflación.

El salario mínimo en California volverá a subir a partir del 1 de enero de 2026, marcando un nuevo ajuste que impactará directamente en millones de trabajadores. Foto: Pexels.

Cada año, el Departamento de Finanzas de California revisa los indicadores económicos y determina el ajuste correspondiente. En agosto se confirmó que para 2026 el incremento sería de 40 centavos por hora, elevando la tarifa actual de $16.50 a $16.90.

California, entre los estados con el salario mínimo más alto en 2026

Con el nuevo monto, California se ubicará entre los cuatro estados con el salario mínimo más alto del país en 2026. Solo será superado por:

Washington D.C. : $17.95 por hora

Oregon : $17.13 por hora

Connecticut: $16.94 por hora

En total, 19 estados de Estados Unidos aplicarán aumentos a su salario mínimo en 2026, reflejando una tendencia nacional hacia ajustes por inflación.

Cuáles son las ciudades que pagarán más que el mínimo estatal

Además del aumento general, decenas de ciudades y condados de California tendrán salarios mínimos propios, muchos de ellos muy por encima del nivel estatal, desde el primer día de 2026.

Algunos de los más destacados incluyen:

West Hollywood : $20.25 dólares por hora

Mountain View : $19.70 dólares

Sunnyvale : $19.50 dólares

Richmond : $19.18 dólares

San Mateo : $18.60 dólares

San José: $18.45 dólares

En ciertas localidades, el salario varía según el tamaño del empleador, con tarifas diferenciadas para pequeños y grandes negocios.

Sectores con salarios mínimos especiales en California

No todos los trabajadores se rigen por la tarifa general. Algunos sectores clave cuentan con salarios mínimos específicos:

Restaurantes de comida rápida de grandes cadenas : desde 2024, el mínimo es de $20 dólares por hora .

Sector salud: aplica un esquema escalonado que llevará los salarios hasta $25 dólares por hora, dependiendo del tipo de centro médico y la etapa de implementación.

Estos esquemas buscan compensar la alta demanda laboral y las condiciones particulares de cada sector.