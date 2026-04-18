El estado de California recuperará u$s 400 millones si sus dueños no los reclaman antes del 30 de abril de 2026. Ese dinero está cargado en tarjetas de débito del Middle Class Tax Refund, el programa que repartió pagos de hasta u$s 1.050 por familia en 2022 para hacer frente a la inflación. Quien no use el saldo antes de esa fecha lo pierde para siempre: el dinero vuelve al estado. Casi un millón de californianos nunca activó su tarjeta. Otros 4,5 millones la activaron pero todavía tienen plata sin gastar. En total, hay u$s 260 millones adicionales en cuentas con saldo. El Franchise Tax Board (FTB), el organismo que administra el programa, reconoció que intentó alertar a los beneficiarios por carta y redes sociales, pero que no logró llegar a todos. El pago llegó en forma de tarjeta de débito física, enviada por correo entre octubre y diciembre de 2022. La tarjeta fue emitida por Money Network, un banco privado con sede en Nueva York: ese detalle hizo que muchos la confundieran con publicidad o correo basura y la tiraran sin abrirla. Recibieron una tarjeta quienes ganaban hasta u$s 250.000 anuales. El monto dependía de los ingresos declarados en impuestos: los pagos fueron de entre u$s 200 y u$s 1.050 por grupo familiar. Quienes cobraron por depósito directo en su cuenta bancaria no necesitan hacer nada. Muchos beneficiarios que intentaron usar la tarjeta en las últimas semanas se encontraron con que fue rechazada en supermercados, cajeros y compras online. El FTB explicó que Money Network desactiva las cuentas que llevan mucho tiempo sin movimiento como medida contra el fraude, aunque el saldo sigue disponible. Si eso pasa, el paso es llamar al 1-800-240-0223 y seguir las instrucciones para reactivar la cuenta. Una vez activa, el saldo se puede gastar en cualquier comercio que acepte Visa, retirar en un cajero automático o transferir a una cuenta bancaria personal.