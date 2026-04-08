El robo de datos sin contacto ya no es una escena de película: ocurre en la vida real y puede pasar desapercibido. Frente a este escenario, una práctica simple empieza a viralizarse por su eficacia: envolver las tarjetas en papel aluminio. Aunque suene rudimentario, este método tiene respaldo en principios físicos y se posiciona como una solución accesible para quienes buscan reforzar la seguridad financiera personal sin gastar dinero. Las tarjetas modernas incorporan tecnología RFID o NFC, que permite realizar pagos rápidos con solo acercarlas a un lector. Sin embargo, esa misma comodidad abre la puerta a técnicas como el skimming inalámbrico, donde dispositivos ocultos pueden captar la señal y extraer información sin que la víctima lo note. Este tipo de fraude suele ocurrir en espacios concurridos como transporte público, aeropuertos o centros comerciales. En esos entornos, los delincuentes aprovechan la cercanía para activar lectores de radiofrecuencia y copiar datos en segundos. Detrás de este truco hay un concepto conocido como jaula de Faraday, una estructura que bloquea campos electromagnéticos. El papel aluminio, al ser un material conductor, actúa como una barrera que impide que las ondas de radio entren o salgan. En términos simples, al envolver la tarjeta se bloquea la frecuencia utilizada por los sistemas contactless (generalmente 13.56 MHz), evitando que un lector externo pueda acceder a la información. Esto convierte a este método en una alternativa económica frente a las billeteras con protección RFID, que cumplen la misma función pero con mayor costo. Si bien la técnica es efectiva, su correcta aplicación es clave para evitar errores: Además, los especialistas recomiendan no depender únicamente de este recurso. Activar alertas de consumo, revisar movimientos bancarios y utilizar apps oficiales sigue siendo fundamental para una protección integral contra fraudes.