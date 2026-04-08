El Internal Revenue Service (IRS) es el ente encargado de ejercer el control fiscal dentro de los Estados Unidos y por ello, tiene la potestad de realizar visitas al domicilio de un contribuyente cuando se da una situación en particular. Estas visitas las realiza el Equipo de Investigación Criminal, compuesto por miembros de la policía. Estas inspecciones pueden ser realizadas sin previo aviso si el IRS lo considera necesario. El organismo pone en marcha este operativo para llevar a cabo investigaciones relacionadas a delitos fiscales criminales como violaciones al Código de Rentas Internas (IRC), contemplado en la Ley de Secreto Bancario y en varias leyes sobre blanqueo de capitales. Los agentes especiales del IRS podrán visitar su hogar o establecimiento, o incluso comunicarse con terceros que se encuentren relacionados al caso que se está investigando. No obstante, desde el IRS advierten que antes de estas visitas se realiza una revisión profunda del historial tributario, por lo que no se solicitará información personas identificable. Tampoco solicitarán pagos inmediatos. Para identificar que efectivamente se trata de agentes del IRS se presentarán con sus credenciales policiales. IRS señala que cuando sus agentes realicen la visita el contribuyente afectado podrá emplear la Herramienta de Verificación de Empleados para constatar que efectivamente está vinculado a la agencia y cumple con una transparencia tributaria. Desde el gobierno instan a que todos los contribuyentes estén al tanto de sus derechos y sobre las herramientas con las que cuentan a la hora de afrontar situaciones desfavorables.