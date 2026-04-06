El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reforzó los controles sobre movimientos financieros y recordó una obligación clave para empresas y negocios: reportar ingresos en efectivo que superen un determinado monto. Cuando este trámite no se realiza correctamente o se posterga, las autoridades pueden iniciar investigaciones para verificar el origen de los fondos. Las empresas y comercios están obligados a informar cuando: Cuando se alcanza ese umbral, se debe presentar un reporte específico ante las autoridades fiscales, informando: Si una empresa o negocio no informa estos movimientos: