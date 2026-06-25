El Internal Revenue Service (IRS) tiene la facultad de embargar cuentas bancarias, propiedades o vehículos que estén relacionados con una herencia bajo ciertas circunstancias. Este no es un procedimiento automático, sin embargo, representa una posibilidad concreta cuando existen obligaciones fiscales no satisfechas.

El embargo ejercido por el IRS varía dependiendo de quién sea el deudor impositivo y del estado del proceso sucesorio. Tanto las deudas fiscales del fallecido como las del heredero pueden facultar al organismo recaudador para intervenir en los bienes heredados.

IRS embarga a ciertos individuos: circunstancias bajo las cuales es posible la intervención en una herencia

El organismo fiscal tiene la facultad de intervenir en una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido.

Al producirse el deceso de un individuo, sus activos se integran al patrimonio, el cual deben liquidar impuestos antes de su distribución.

En caso de existir montos adeudados, el IRS tiene la capacidad de:

Reclamar el pago dentro de la herencia

Exigir que el representante legal regularice la situación

Imponer gravámenes sobre los activos del patrimonio

El organismo fiscal tiene la facultad de intervenir en una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La declaración final frente al IRS: el trámite definitivo para evitar el embargo de su herencia

El paso fundamental consiste en presentar la declaración final de impuestos del difunto. Este procedimiento es obligatorio y debe incluir:

1- Todos los ingresos hasta la fecha de fallecimiento.

2- Declaraciones de años anteriores que no se hayan presentado.

3- El pago de cualquier deuda pendiente o la solicitud de reembolso.

Cuando un individuo fallece, su patrimonio se integra al conjunto de bienes y este conjunto debe cumplir con las obligaciones fiscales antes de ser distribuido.