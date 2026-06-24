El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona información a todos los contribuyentes mediante su sitio web oficial sobre las repercusiones de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia, enfatizando la necesidad de actuar con prontitud.

Cuando no se colabora para resolver las deudas pendientes, el IRS puede decidir que es imperativo imponer un embargo para cumplir con la obligación: “Un embargo del IRS consiste en la incautación legal de sus bienes con el fin de satisfacer una deuda tributaria. Pueden ser retenidos sus salarios, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o pueden ser confiscados y vendidos su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, explica la institución.

En este contexto, si la agencia decide ejecutar un embargo de tipo bancario, los activos de la cuenta y las tarjetas de débito vinculadas se congelarán de forma automática en el instante en que se entregue el aviso a nombre del contribuyente.

Congelación de cuentas bancarias y tarjetas para aquellos que figuren en este documento

De acuerdo a lo estipulado por las autoridades, tras la emisión de un embargo por parte del IRS sobre una cuenta bancaria, será necesario esperar un período de 21 días antes de realizar la sustracción de fondos.

“Cuando se impone un embargo bancario, esto implica que los fondos en la cuenta quedan congelados desde el instante en que se recibe el embargo. Generalmente, el embargo no repercute en los fondos que se depositen en la cuenta posteriormente”, afirman las autoridades.

El período de 21 días está establecido por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como objetivo permitir que el contribuyente se contacte con la agencia y procese un acuerdo de pago que evidencie la intención de saldar la deuda, o para informar al IRS si existe algún error relacionado con la aplicación del embargo.

Anuncio oficial | IRS visitará hogar por hogar sin previo aviso con sus funcionarios especiales a quienes incumplieron esta norma

Cuándo el IRS puede autorizar la liberación de los fondos de cuentas bancarias y tarjetas

La penalización puede quedar sin efecto en alguna de las siguientes circunstancias: Se liquidó la deuda. El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo.

La liberación del embargo le permitiría al contribuyente cumplir con el pago de sus impuestos. Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda la liberación del embargo. La penalización podría obstaculizar al contribuyente en el cumplimiento de sus gastos esenciales diarios.

En caso de que el embargo se libere, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.