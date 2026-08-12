En la sesión de apertura de este miércoles, 12 de agosto de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.2 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1% en relación con el día anterior.

En el mercado de Peso dominicano, la cotización registró un aumento semanal de 34.48% y una variación anual de -8.81%, lo que refleja volatilidad reciente frente a una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 10.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.47%.

Hoy la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un incremento en relación con los dos días anteriores. Este repunte sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

El comportamiento positivo de hoy contrasta con una tendencia estable observada antes, lo que podría indicar un cambio favorable en la confianza de los inversionistas.

El análisis sugiere que, si esta tendencia continúa, el Peso dominicano podría consolidarse aún más en el corto plazo.

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Conocé la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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