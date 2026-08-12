Las bandejas, fuentes y utensilios de cocina pueden acumular restos de grasa después de preparar comidas al horno, frituras o recetas con salsas.

Con el paso del tiempo, estos residuos pueden adherirse a las superficies y hacer que la limpieza resulte mucho más difícil.

Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen aparecer entre las alternativas caseras más utilizadas, existe otra combinación sencilla que puede ayudar a remover la suciedad: limón y detergente.

¿Cómo mezclar limón y detergente para quitar la grasa?

El procedimiento es sencillo y puede realizarse con ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina.

Para preparar la mezcla:

Exprimir el jugo de un limón en un recipiente.

Agregar una pequeña cantidad de detergente para platos .

Mezclar ambos ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

Aplicarla directamente sobre la zona con grasa.

Dejar actuar durante unos minutos.

Frotar con una esponja adecuada para la superficie.

Enjuagar con abundante agua.

Si la grasa está muy adherida, puede ser necesario repetir el procedimiento o dejar actuar la mezcla durante unos minutos más.

¿Por qué recomiendan usar limón con detergente?

Fuente: El Cronista.

El detergente está diseñado para ayudar a desprender grasas y restos de comida de los utensilios. El limón, por su parte, contiene ácido cítrico, que puede contribuir a aflojar determinados residuos y dejar una sensación de limpieza.

La combinación puede resultar especialmente práctica para quienes buscan una alternativa sencilla antes de recurrir a productos desengrasantes con químicos.

Sin embargo, no se trata de una fórmula milagrosa: la eficacia dependerá del tipo de grasa, el tiempo que lleve adherida y el material de la bandeja o fuente.

El truco para quitar la grasa más difícil de las fuentes

Cuando los restos están secos o muy pegados, una opción es ablandarlos primero.

Se puede colocar agua caliente sobre la fuente junto con unas gotas de detergente y dejarla en remojo durante varios minutos. Después, se puede aplicar la mezcla de limón y detergente sobre las zonas que todavía presenten grasa.

Este paso permite reducir el esfuerzo necesario para frotar y ayuda a evitar que sea necesario utilizar elementos demasiado abrasivos.

¿Se puede usar limón en todas las bandejas de cocina?

Antes de aplicar cualquier mezcla casera, es importante tener en cuenta el material de la superficie.

En particular, conviene evitar métodos abrasivos sobre superficies con revestimientos antiadherentes, ya que una esponja demasiado áspera puede deteriorarlos.

El limón tampoco debería dejarse durante períodos prolongados sobre materiales que puedan reaccionar con sustancias ácidas.

¿Por qué no hace falta usar vinagre o bicarbonato?

El vinagre y el bicarbonato son ingredientes populares para distintas tareas domésticas, pero no son imprescindibles para remover la grasa de una fuente.

En este caso, el detergente ya cumple una función específica contra los residuos grasos, mientras que el limón puede utilizarse como complemento para facilitar la limpieza y ayudar a desprender restos.