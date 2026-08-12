En la sesión de apertura de este miércoles, 12 de agosto de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,127.59 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.38% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso colombiano registró una variación de -1.68% y en el último año de -16.46%, indicando una tendencia bajista.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que se sitúa en 4.81%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los últimos dos días, se ha observado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, indicando un fortalecimiento de la moneda.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que las condiciones económicas han favorecido la apreciación del peso colombiano, lo que podría reflejar una mayor confianza en el mercado.

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Conocé la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos