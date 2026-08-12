El Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) comprende a varios países integrantes y facilita el ingreso de extranjeros al territorio de Estados Unidos con la Autorización Electrónica de Viaje.

Este documento no es lo mismo que una visa, pero cumple la misma función cuando el viajero está comprendido entre los solicitantes elegibles y otorga una estadía de hasta 90 días.

Estados Unidos permite el ingreso y estadía legal sin visa: ¿Qué es la solicitud ESTA?

El Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes es una autorización digital que permite determinar si una persona puede viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.

No es una visa, pero permite a los viajeros viajar sin tramitar este documento siempre que el motivo sea turismo o negocios y la estadía no supere los 90 días.

Su gestión es a través de la web y tiene un costo de 40 dólares. Suele demorar hasta 72 horas y una vez aprobada tiene una vigencia de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte.

El Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes es una autorización digital que permite determinar si una persona puede viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa. ChatGPT

¿Quiénes pueden acceder a la solicitud ESTA?

Podrán solicitar esta autorización los ciudadanos y nacionales de los siguientes países:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Qatar

Reino Unido*

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán

Además, se debe contar con un pasaporte electrónico que use chip y que el motivo de viaje sea por turismo o negocios. Además, la estadía no debe superar los 90 días y se debe obtener la autorización antes del viaje.

Existen restricciones específicas para determinadas personas aunque sus países estén incluidos.

Aunque tener el ESTA aprobado autoriza a viajar a Estados Unidos, no garantiza el ingreso al país , ya que la decisión definitiva siempre es del funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) .



