El anís estrellado es una de las especias más utilizadas tanto en la gastronomía como en la medicina natural, gracias a su forma de estrella de ocho puntas y su característico aroma.

Más allá de su apariencia exótica, esta planta de origen asiático esconde múltiples propiedades medicinales que la convierten en una aliada del bienestar.

¿Para qué sirve el anís estrellado?

El anís estrellado sirve para aliviar dolores, fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades, según detalla el portal especializado Tua Saúde.

El anís estrellado es una de las especias más utilizadas tanto en la gastronomía como en la medicina natural, gracias a su forma de estrella de ocho puntas y su característico aroma. Imagen: archivo.

A continuación, repasamos sus principales beneficios:

Alivia dolores articulares: gracias a sus propiedades antiinflamatorias, el anís estrellado puede ayudar a reducir molestias en las articulaciones y prevenir enfermedades como la artritis. Combate infecciones por hongos: esta especia posee acción antimicrobiana, especialmente frente a ciertos hongos, debido a su riqueza en atenol, un compuesto natural con efectos terapéuticos. Previene la gripe: uno de sus componentes más destacados es el ácido shikímico, una sustancia utilizada en la fabricación del oseltamivir, un antiviral comúnmente recetado para tratar la gripe. Mejora la digestión: el anís estrellado tiene acción carminativa y antiinflamatoria, por lo que puede consumirse tras comidas copiosas para facilitar la digestión y reducir la acumulación de gases. Fortalece los huesos: gracias a su contenido de antioxidantes, esta planta estimula la producción de colágeno, lo cual no solo beneficia a los huesos, sino que también mejora la elasticidad de la piel y protege los tejidos conectivos. Refuerza el sistema inmune: los compuestos fenólicos presentes en el anís estrellado ayudan a fortalecer el sistema inmune y neutralizar los radicales libres que afectan el buen funcionamiento del organismo.

¿Cómo se consume el anís estrellado?

La forma más común de aprovechar las propiedades del anís estrellado es utilizándolo como especia en platos dulces o salados. Sin embargo, también puede consumirse como té o en forma de aceite esencial, disponible en herboristerías o tiendas naturales.

Precauciones y contraindicaciones

Aunque el anís estrellado tiene numerosos beneficios, no es apto para todos. Está contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en niños, debido a la falta de estudios concluyentes sobre sus efectos a largo plazo. Tampoco debe ser consumido por personas con hipersensibilidad a esta planta.