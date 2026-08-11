El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que depositará hasta u$s 8.231 en las cuentas bancarias de los contribuyentes que presenten el Formulario 1040 y cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) correspondiente al año fiscal 2026.

El monto máximo, destinado a familias con tres o más hijos calificados, representa un aumento frente a los u$s 8.046 vigentes para el año fiscal 2025.

La cifra surge de los ajustes por inflación que el IRS publicó en la Revenue Procedure 2025-32, difundida en octubre de 2025 como parte de los cambios impositivos habilitados por la ley de reforma fiscal One Big Beautiful Bill. Estos montos se aplicarán a las declaraciones que se presenten en 2027, correspondientes a los ingresos obtenidos durante 2026.

¿Cuánto paga el IRS por el EITC en 2026 y cómo se compara con 2025?

El monto máximo del EITC sube de manera escalonada según la cantidad de hijos calificados que tenga el contribuyente. Para el año fiscal 2026, el techo de u$s 8.231 se aplica únicamente a quienes tengan tres hijos o más a cargo.

Para el resto de los grupos familiares, el IRS también actualizó los montos máximos:

Tres hijos calificados o más : hasta u$s 8.231

Dos hijos calificados : hasta u$s 7.316

Un hijo calificado : hasta u$s 4.427

Sin hijos calificados: hasta u$s 664

Para el año fiscal 2026, el techo de u$s 8.231 se aplica únicamente a quienes tengan tres hijos o más a cargo. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes califican para cobrar el EITC y qué deben hacer para reclamarlo?

Para acceder al crédito, el contribuyente debe tener ingresos del trabajo, contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de presentación y ser ciudadano estadounidense o residente permanente durante todo el año. También debe presentar la declaración con el Formulario 1040 y el Schedule EIC correspondiente.