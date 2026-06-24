Mantener el pasaporte americano vigente es un trámite esencial para todos los estadounidenses que planean visitar México.

Mantener el pasaporte americano vigente es un trámite esencial para todos los estadounidenses que planean visitar México, dado que las autoridades lo solicitarán como un documento obligatorio tanto al salir del país como al ingresar a territorio vecino.

De acuerdo con la legislación migratoria mexicana, es condición de cumplimiento obligatoria la presentación de un “pasaporte válido y vigente” para visitar el país.

No contar con esta identificación internacional puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos migratorios, lo que podría traducirse incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas.

México restringirá los viajes provenientes de Estados Unidos para quienes exhiban un pasaporte gestionado antes del presente año.

Los pasaportes estadounidenses para adultos tienen una validez máxima de 10 años. Por consiguiente, a partir de abril del presente año, se verá restringido el viaje internacional a aquellas personas que presenten un pasaporte emitido antes de abril de 2016.

En lo que respecta a los menores de 16 años, la vigencia máxima es de 5 años. Por lo tanto, se negará la entrada a aquellos ciudadanos que se atrevan a presentar a las autoridades estadounidenses o mexicanas un pasaporte tramitado antes de abril de 2021.

Los pasaportes tramitados a menores de 16 años no pueden renovarse. Fuente: Shutterstock.

Información esencial para ciudadanos estadounidenses: procedimiento para la renovación del pasaporte con el fin de viajar a México o a otro destino internacional.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses adultos que deban renovar el pasaporte y opten por hacerlo por correo, que es una de las alternativas disponibles, es imprescindible:

Completar el Formulario DS-82.

Presentar el pasaporte a renovar.

Proveer la fotografía del pasaporte.

Pagar 130 dólares para los adultos que renuevan su libreta.

Esto se envía por correo postal de acuerdo con las instrucciones disponibles en la solicitud. Los pasaportes de menores de 16 años no pueden renovarse, por lo que deberán ser tramitados nuevamente como si nunca se hubieran solicitado en primer lugar.