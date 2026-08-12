Su uso adecuado puede ayudar al cuidado de la ropa y de la lavadora.

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar, pero también uno de los que más residuos acumula con el paso del tiempo. Restos de detergente, suavizante, humedad y suciedad pueden provocar malos olores, reducir la eficacia del lavado e incluso afectar la vida útil del aparato.

Por eso, cada vez más personas recurren a un truco casero y económico: agregar vinagre blanco a la lavadora. Gracias a sus propiedades desincrustantes y desodorizantes, este producto puede ayudar a mantener el electrodoméstico limpio y mejorar el cuidado de la ropa.

¿Por qué recomiendan poner vinagre en la lavadora?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a disolver residuos minerales, restos de jabón y depósitos de cal que se acumulan con el uso frecuente. Utilizado de forma ocasional y en cantidades moderadas, puede contribuir a:

Eliminar malos olores

Limpiar el tambor de la lavadora

Remover restos de detergente

Reducir la acumulación de cal

Mantener más limpias las mangueras y conductos internos

Agregar vinagre blanco a la lavadora es un método sencillo y económico para ayudar al cuidado de la ropa y del electrodoméstico. ChatGPT - creada con IA

¿Para qué sirve el vinagre durante el lavado?

Además de ayudar a limpiar la máquina, el vinagre también puede aportar beneficios para la ropa. Entre ellos:

Suavizar naturalmente las prendas

Eliminar residuos de detergente

Reducir olores persistentes

Ayudar a conservar el color de algunos tejidos

Disminuir la electricidad estática en ciertas telas

Por ese motivo, muchas personas lo utilizan como alternativa al suavizante convencional.

¿Cómo utilizar el vinagre correctamente?

Existen dos formas principales de aprovechar sus beneficios.

Para limpiar la lavadora

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza profunda cada uno o dos meses. El procedimiento consiste en:

Verter una o dos tazas de vinagre blanco directamente en el tambor o en el compartimento del detergente. Ejecutar un ciclo completo con agua caliente y sin ropa. Al finalizar, dejar la puerta abierta para que el interior se seque completamente.

Este proceso ayuda a eliminar residuos y olores acumulados.

Como sustituto del suavizante

También puede colocarse una pequeña cantidad de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante.

Durante el enjuague, el producto ayuda a eliminar restos de jabón sin dejar olor permanente en la ropa, ya que el aroma suele desaparecer cuando las prendas se secan.