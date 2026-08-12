Limpiar ventanas y ventanales es una de las partes más engorrosas dentro de las rutinas de aseo casero, dado que si no se hace correctamente pueden quedar marcas, manchas de agua, polvo y grasa sobre el vidrio.

Para combatir esta problemática, un truco popular es rociar vinagre sobre las superficies de vidrio para facilitar su limpieza.

Este ingrediente, que da el presente en la mayoría de las cocinas puede ayudar a desprender diferentes tipos de suciedad y dejar el vidrio con mejor aspecto.

Rociar vinagre sobre las ventanas: para qué sirve

El principal objetivo de este método es ayudar a limpiar el vidrio y eliminar cualquier residuo que pueda dejar manchas opacas en las ventanas.

El ácido acético del vinagre puede ayudar a desprender depósitos minerales, restos de agua adheridos y capas de suciedad que se acumulen con el tiempo. También puede ayudar a remover manchas de grasa.

El consejo es siempre limpiar utilizando guantes y los elementos adecuados. Shutterstock

Cómo se utiliza el truco del vinagre sobre ventanas y ventanales

Para aplicar este método, se puede preparar en un pulverizador dos partes iguales de vinagre blanco y agua para luego

Retirar todo el polvo superficial del vidrio

Rociar una pequeña cantidad de la mezcla sobre las ventanas

Esparcir el líquido con un paño de microfibra

Frotar las zonas que tengan manchas

Eliminar el exceso con un paño limpio

Secar el vidrio, para evitar cualquier tipo de manchas

En ventanas grandes, el consejo es aplicar la mezcla por secciones para que la solución se seque antes de poder retirarla.

Consideraciones importantes para un mejor resultado sobre ventanas y ventanales

Para un resultado mejor, el consejo es evitar limpiar los vidrios cuando el sol le da de manera directa. Luego de limpiar, secar bien la superficie ayuda a conseguir un resultado más uniforme.