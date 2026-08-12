IRS tiene varios créditos y deducciones fiscales que tienen el objetivo de brindar un alivio fiscal a los contribuyentes de Estados Unidos a través del reembolso o descuento de impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene varios créditos y deducciones fiscales que tienen el objetivo de brindar un alivio fiscal a los contribuyentes de Estados Unidos a través del reembolso o descuento de impuestos.

El Crédito Tributario por Hijo (CTC, por su nombre en inglés) apunta a familias con hijos calificados reclamados en su declaración de impuestos. Una parte permite reducir su obligación tributaria y otra parte un reembolso.

ACTC: ¿Qué es y quiénes califican?

El Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) es la parte reembolsable del CTC. Para el año tributario 2025, el crédito completo es de 2,200 dólares y su parte reembolsable de 1,700 por hijo calificado.

Para acceder al ACTC se debe cumplir con los requisitos del CTC, y además contar con al menos 2,500 dólares de ingresos por trabajo.

IRS confirmó que depositará 1,700 dólares: ¿Qué formulario se debe presentar?

Para reclamar el ACTC, el contribuyente debe completar y adjuntar el Anexo 8812 (Formulario 1040) de Créditos por Hijos Calificados y Otros Dependientes.

Los hijos y dependientes se deben incluir en el formulario al momento de presentar la declaración de impuestos sobre los ingresos.

Los límites de ingresos son:

200,000 dólares anuales.

400,000 dólares anuales para quienes presentan una declaración conjunta.

Para reclamar el ACTC, el contribuyente debe completar y adjuntar el Anexo 8812 (Formulario 1040) de Créditos por hijos Calificados y Otros Dependientes.

¿Qué requisitos deben cumplir los hijos para el crédito sea aprobado?

Según el IRS, para que un hijo sea considerado calificado debe:

Tener menos de 17 años al finalizar el año tributario.

Ser hijo, hija, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano, hermanastro, medio hermano o descendiente de alguno de ellos como nieto o sobrino.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento económico durante el año.

Haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

Ser reclamado correctamente como dependiente en la declaración de impuestos.

Ser ciudadano estadounidense , nacional estadounidense, o extranjero residente legal.

Tener un Número de Seguro Social válido.

Los 1,700 dólares no constituyen un depósito automático para todas las familias, sino que representan el monto máximo reembolsable del ACTC por cada hijo calificado.