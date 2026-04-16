El calendario fiscal en Estados Unidos marca un punto clave que puede cambiar por completo la situación financiera de millones de contribuyentes. A partir de la fecha límite establecida, no cumplir con una obligación básica puede activar sanciones que escalan rápidamente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que para la declaración de impuestos correspondiente a 2025, el plazo vence el 15 de abril de 2026. Quienes no presenten su declaración a tiempo quedan expuestos a multas, intereses y posibles medidas de cobro. La presentación de la declaración de impuestos es un requisito esencial para todos los contribuyentes, tanto ciudadanos como extranjeros con obligaciones fiscales en Estados Unidos. No cumplir con este trámite implica: Una vez vencido el plazo: En situaciones de incumplimiento prolongado, el IRS puede iniciar acciones para recuperar la deuda, que incluyen: