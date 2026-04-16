La temporada fiscal 2026 en Estados Unidos llegó a su fin y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comienza a procesar los últimos pagos pendientes. Miles de contribuyentes que presentaron su declaración en los plazos establecidos podrían recibir su dinero en los próximos días. Con el cierre oficial del período, los depósitos de reembolsos federales toman protagonismo. En muchos casos, los montos se ubican entre los 3,000 y 8,000 dólares, especialmente en contribuyentes que accedieron a créditos fiscales. Los montos más altos corresponden a personas que calificaron para beneficios como el Crédito por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos. Estos programas permiten aumentar significativamente el dinero devuelto por el IRS. También influyen factores como el nivel de ingresos, la cantidad de dependientes y las deducciones aplicadas. Por este motivo, los reembolsos más elevados suelen concentrarse en familias o contribuyentes con múltiples beneficios fiscales. Estos son los montos más reiterados durante la temporada fiscal 2026: El IRS ya inició los depósitos correspondientes a las últimas declaraciones procesadas. Quienes eligieron depósito directo podrían ver el dinero reflejado en sus cuentas bancarias en un plazo de pocos días. En cambio, los pagos por cheque suelen demorar más tiempo. Las autoridades recomiendan revisar el estado del reembolso a través de los canales oficiales para conocer la fecha exacta de acreditación.