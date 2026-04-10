Cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos no es opcional, y postergar un trámite clave puede tener consecuencias directas sobre el patrimonio. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos en tiempo y forma quedan expuestos a medidas de cobro cada vez más severas. La presentación de la declaración de impuestos es el paso fundamental para definir la situación fiscal de cada contribuyente. No cumplir con este requisito dentro de los plazos establecidos puede generar: El proceso no es inmediato. Antes de aplicar embargos, el IRS: A medida que pasa el tiempo sin regularizar la situación: