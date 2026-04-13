El control fiscal en Estados Unidos puede ir más allá de notificaciones por correo o gestiones digitales. En determinados casos, las autoridades pueden avanzar con acciones presenciales para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través de su división de Investigaciones Criminales (CI), tiene la facultad de realizar visitas sin aviso previo al domicilio o lugar de trabajo de un contribuyente cuando existe una investigación en curso. Estas visitas no forman parte de controles masivos, sino que se dan en situaciones específicas donde el IRS detecta posibles irregularidades relevantes. Los agentes pueden presentarse cuando: Los agentes de Investigaciones Criminales pueden: El objetivo de estas acciones es reunir información y verificar: