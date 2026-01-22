El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) emitió en su sitio web oficial una alerta sumamente importante para todos los residentes, relacionada con las estafas que ha registrado el estado

“Los californianos están recibiendo mensajes de texto falsos y viendo anuncios en redes sociales con enlaces que fingen ser del DMV pidiéndoles que actúen” , se indica.

En ese sentido, las autoridades brindaron información para saber cuándo se trata realmente de una comunicación oficial y cuándo en realidad es una estafa.

Información esencial que todos los residentes de California deben conocer

De acuerdo con lo explicado, los estafadores se hacen pasar por agentes oficiales del DMV para engañar a los residentes y exigirles pagos inmediatos o estafarlos a través de enlaces dañinos.

Formas más comunes de estafas

Mensajes de texto

Correos electrónicos

Llamadas telefónicas

Sitios web fraudulentos

Anuncios o publicaciones falsas en redes sociales

Excusas que usan los estafadores para engañar a los residentes de California

Algunas de las excusas más frecuentes utilizadas por los estafadores son

Un enlace para pagar una tarifa por suspensión de licencia de conducir

Verificación de identidad para evitar sanciones del DMV

Sitios web que imitan el DMV pero cobran comisiones que en realidad no existen

Correos electrónicos donde se solicita información financiera sensible

Alerta de California: acciones que el DMV no llevará a cabo bajo ninguna circunstancia

Las autoridades especificaron que el DMV no mandará jamás mensajes con el objetivo de oficializar pagos en el momento. Si bien pueden enviarse SMS recordatorios, nunca se solicitará dinero o datos personales del destinatario ni se realizarán amenazas.

La instrucción para quienes sean víctimas de este tipo de esquemas es que todos los mensajes sospechosos recibidos se denuncien en reportfraud.ftc.gov.