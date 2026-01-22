En esta noticia
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) emitió en su sitio web oficial una alerta sumamente importante para todos los residentes, relacionada con las estafas que ha registrado el estado
“Los californianos están recibiendo mensajes de texto falsos y viendo anuncios en redes sociales con enlaces que fingen ser del DMV pidiéndoles que actúen”, se indica.
En ese sentido, las autoridades brindaron información para saber cuándo se trata realmente de una comunicación oficial y cuándo en realidad es una estafa.
Información esencial que todos los residentes de California deben conocer
De acuerdo con lo explicado, los estafadores se hacen pasar por agentes oficiales del DMV para engañar a los residentes y exigirles pagos inmediatos o estafarlos a través de enlaces dañinos.
Formas más comunes de estafas
- Mensajes de texto
- Correos electrónicos
- Llamadas telefónicas
- Sitios web fraudulentos
- Anuncios o publicaciones falsas en redes sociales
Excusas que usan los estafadores para engañar a los residentes de California
Algunas de las excusas más frecuentes utilizadas por los estafadores son
- Un enlace para pagar una tarifa por suspensión de licencia de conducir
- Verificación de identidad para evitar sanciones del DMV
- Sitios web que imitan el DMV pero cobran comisiones que en realidad no existen
- Correos electrónicos donde se solicita información financiera sensible
Alerta de California: acciones que el DMV no llevará a cabo bajo ninguna circunstancia
Las autoridades especificaron que el DMV no mandará jamás mensajes con el objetivo de oficializar pagos en el momento. Si bien pueden enviarse SMS recordatorios, nunca se solicitará dinero o datos personales del destinatario ni se realizarán amenazas.
La instrucción para quienes sean víctimas de este tipo de esquemas es que todos los mensajes sospechosos recibidos se denuncien en reportfraud.ftc.gov.