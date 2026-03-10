La Consumer Financial Protection Bureu, agencia federal del Gobierno de Estados Unidos encargada de la protección financiera de los consumidores, brindo consejos para quienes tienen dificultades acumuladas en su tarjeta de crédito. El organismo advierte que no es necesario estar atrasado en las cuotas para pedir ayuda ante dificultades, pero, si la deuda ya existe, se enfatiza en la importancia de no ignorar el problema. Las autoridades advierten que ignorar el problema puede empeorar la situación financiera del titular, con consecuencias como En ese sentido, después de analizar la situación financiera, se aconseja comunicarse cuanto antes con la empresa emisora de la tarjeta para explicar en primer lugar por qué no se puede pagar el monto mínimo, cuánto dinero realmente puede pagar la persona y cuándo se pueden retomar los pagos normales. La agencia advierte sobre cómo ciertas empresas privadas prometen la eliminación de deudas o su resolución inmediata a cambio de “centavos por cada dólar”, explicando que muchas veces estas promesas no se cumplen. Por eso, la recomendación es desconfiar de las organizaciones que Lo esencial es comunicarse cuanto antes para buscar una solución rápida y evitar que el problema empeore.