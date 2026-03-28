El uso del celular al volante entra en una nueva etapa de control en Estados Unidos: autoridades confirmaron que sancionarán a todos los conductores que utilicen el teléfono en semáforos o carreteras, incluso si el dispositivo está en modo manos libres, pero se manipula más de lo permitido. La normativa, aplicada en estados como Michigan, endurece las reglas sobre el uso de dispositivos móviles durante la conducción y busca reducir distracciones que derivan en accidentes. El foco ya no está solo en hablar por teléfono, sino en cualquier interacción física con el dispositivo. Según la Policía Estatal, la ley prohíbe sostener o manipular un celular con manos, brazos o incluso los hombros mientras se conduce y esto incluye momentos en los que el vehículo está detenido en un semáforo o en el tráfico. La regulación es amplia y apunta a eliminar cualquier uso manual del teléfono mientras el vehículo está en circulación o detenido temporalmente. La clave de la normativa es clara: no se permite ningún uso activo del teléfono que implique interacción manual continua, aunque el auto no esté en movimiento. El incumplimiento de esta normativa se considera una infracción primaria, lo que significa que un agente puede detener al conductor únicamente por este motivo. Este endurecimiento responde a un objetivo concreto: reducir distracciones al volante en situaciones que muchos conductores consideraban seguras, como revisar el celular en un semáforo. Para evitar sanciones, las autoridades recomiendan configurar previamente cualquier función del teléfono antes de iniciar el viaje o utilizar exclusivamente sistemas manos libres sin interacción manual.