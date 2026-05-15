El calendario oficial de 2026 traerá un nuevo cierre extendido para los bancos en Colombia. Las principales entidades financieras del país suspenderán su atención presencial durante dos días consecutivos: domingo 17 y lunes 18 de mayo, fecha en la que se celebrará el festivo del Día de la Ascensión. Aunque los usuarios podrán seguir utilizando canales digitales y cajeros automáticos, las oficinas físicas permanecerán cerradas y muchos trámites quedarán pausados hasta el martes 19 de mayo, cuando se reanuden las actividades habituales del sistema bancario. La medida impactará especialmente a quienes necesiten realizar diligencias presenciales, retirar dinero por ventanilla, hacer consignaciones en caja, solicitar documentos o adelantar procesos relacionados con créditos y productos financieros. El cierre bancario abarcará dos jornadas consecutivas debido al fin de semana y al traslado del festivo religioso de la Ascensión de Jesús al lunes 18 de mayo. De esta manera, las oficinas bancarias no abrirán al público durante: Se recuerda que varios bancos del país abrirán sus sucursales el sábado 16 de mayo, aunque con horario reducido. En tanto, aquellas entidades que no operen ese día tendrán un cierre bancario que se extenderá durante tres días consecutivos. Con la suspensión temporal de la atención física, varios trámites quedarán inactivos hasta el siguiente día hábil. Entre las operaciones que podrían verse afectadas aparecen: Además, algunas transferencias entre diferentes bancos podrían presentar demoras en los tiempos de compensación y reflejarse únicamente el martes 19 de mayo, dependiendo de las políticas internas de cada entidad financiera. Por esa razón, muchas personas ya comenzaron a adelantar pagos, movimientos comerciales y obligaciones para evitar contratiempos durante los días de cierre. A pesar de la suspensión en oficinas físicas, los bancos confirmaron que varios canales alternativos seguirán operando con normalidad en Colombia. Los usuarios podrán acceder a: Las entidades financieras recomiendan utilizar principalmente los canales digitales para evitar congestiones y problemas de última hora durante el puente festivo. Frente a este nuevo período de inactividad presencial, los bancos aconsejan programar con anticipación cualquier trámite importante antes del viernes previo al festivo. La recomendación cobra mayor importancia para personas que tengan: También se aconseja verificar cómo manejará cada entidad los cobros automáticos y pagos con fecha cercana al lunes festivo, ya que algunos procesos podrían ejecutarse en la siguiente jornada hábil. El sistema financiero retomará su funcionamiento habitual el martes 19 de mayo de 2026, una vez finalice el puente festivo por el Día de la Ascensión. Desde esa fecha volverán a abrir las sucursales físicas en todo el país y se normalizarán los procesos internos, las compensaciones interbancarias y la atención presencial para los usuarios.