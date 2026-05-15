Europa y África podrían quedar unidas por una de las obras de ingeniería más ambiciosas jamás imaginadas. Un megaproyecto ferroviario bajo el mar busca conectar dos continentes mediante un túnel submarino de última generación que promete transformar el comercio, el transporte y la geopolítica global. Los gobiernos de España y Marruecos avanzan en los estudios técnicos para construir un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Gibraltar que uniría ambos continentes por primera vez en la historia. El túnel conectaría Punta Paloma, en el sur de España, con Punta Malabata, cerca de Tánger, en Marruecos. La infraestructura tendría: El proyecto está pensado principalmente para transporte ferroviario y contempla: La obra enfrenta condiciones extremadamente complejas debido a: